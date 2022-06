La protesta dilaga | terzo morto e Lasso può perdere il paese

LuccaInDiretta

... lo ha detto oggi il Premier indiano Narendra Modi, con un chiaro riferimento al programma Agnipath, contro il quale in tutta l'Indiala. Agnipath, il programma per l'ammissione ...... il deficit pubblico é fuori controllo e la povertànon facevano comodo alla nostra nazione ...truppe federale del regime etnico Amhara senza che il nostro governo esponga la ben minima... Via di Moriano, dilaga la protesta per l'autovelox: "Stiamo prendendo multe nel nulla" - Luccaindiretta "Molte decisioni all'inizio sembrano ingiuste ma nel lungo termine si rivelano utili per il rinnovamento della nazione": lo ha detto oggi il Premier indiano Narendra Modi, con un chiaro riferimento al ...“Stiamo prendendo multe nel nulla”. Il caso dell’autovelox sulla via di Moriano fa ancora discutere. E piovono le segnalazioni di automobilisti, per la maggior parte residenti in zona, che sono stati ...