La Porsche Carrera segreta di Schumacher è in vendita (Di sabato 25 giugno 2022) Una Porsche Carrera nel garage. Michael Schumacher, mentre era alla Ferrari, aveva questo piccolo segreto ed oggi siamo venuti a saperlo. Una storia sportiva ricca di successi, soddisfazioni, anche d’amore, quella tra il tedesco e la casa di Maranello, ma il pilota tedesco è un appassionato di motori, di auto belle e veloci, requisiti che hanno certamente le vetture del Cavallino, ma non solo. E così, ben 18 anni fa, Schumacher decide di “tradire” la Ferrari per acquistare una Porsche. La sua scelta ricade su un modello davvero super, la Carrera GT. Ma Schumi è in quel momento il primo pilota della scuderia di Maranello con la quale ha creato un formidabile binomio vincente: rendere pubblica la notizia, per la Ferrari e anche per lui che si vedrebbe costretto a rispondere a più di una ... Leggi su gqitalia (Di sabato 25 giugno 2022) Unanel garage. Michael, mentre era alla Ferrari, aveva questo piccolo segreto ed oggi siamo venuti a saperlo. Una storia sportiva ricca di successi, soddisfazioni, anche d’amore, quella tra il tedesco e la casa di Maranello, ma il pilota tedesco è un appassionato di motori, di auto belle e veloci, requisiti che hanno certamente le vetture del Cavallino, ma non solo. E così, ben 18 anni fa,decide di “tradire” la Ferrari per acquistare una. La sua scelta ricade su un modello davvero super, laGT. Ma Schumi è in quel momento il primo pilota della scuderia di Maranello con la quale ha creato un formidabile binomio vincente: rendere pubblica la notizia, per la Ferrari e anche per lui che si vedrebbe costretto a rispondere a più di una ...

Pubblicità

KizoolSizam : RT @duPontREGISTRY: 2005 Porsche Carrera GT ?? - For More Info: - Nic21597392 : @sexycpx Porsche Carrera - ALLAN_AXFORD : RT @duPontREGISTRY: 2005 Porsche Carrera GT ?? - For More Info: - richabassel : RT @Retromania4ever: 1990 Porsche 964 Carrera 2 @Retromania4ever - rwolfe5717 : RT @duPontREGISTRY: 2005 Porsche Carrera GT ?? - For More Info: -