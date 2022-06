'La politica adesso salvi la Palp' - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 25 giugno 2022) Manuel Laurora* Anche il gruppo consiliare misto - Italexit per l'Italia ha votato favorevolmente la mozione unitaria, a prima firma Auletta, circa la difesa della Palp. Il nostro voto favorevole, è ... Leggi su lanazione (Di sabato 25 giugno 2022) Manuel Laurora* Anche il gruppo consiliare misto - Italexit per l'Italia ha votato favorevolmente la mozione unitaria, a prima firma Auletta, circa la difesa della. Il nostro voto favorevole, è ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Adesso voglio vedere #DiMaio e i suoi, cacciare 150 mila euro ciascuno al #M5S in diretta streaming. O mantieni le… - Nazione_Pisa : 'La politica adesso salvi la Palp' - FusoGiancarlo : @marattin .....allora mettiamo in dubbio limparzialita dei giudici?allora la democratica americana adesso non piace… - Massimilianosg3 : @Daniele_Manca @massimogaggi Adesso si scatenerà l'attacco da parte di una certa politica a #Trump - RattaBagatta : @PRCPadova @Ve10Ve_Ghost @direzioneprc Che ci furono interferenze americane è cosa nota a tutti adesso come allora.… -