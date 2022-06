"La peggiore di sempre". Meteo, ora scatta davvero l'allarme: cosa accadrà in 10 giorni (Di sabato 25 giugno 2022) Una delle ondate "peggiori di sempre". Quello che ci attende sul fronte Meteo nei prossimi 10 giorni è qualcosa che non ha precedenti. Una fenomeno che gli esperti non esitano a definire unico. Mattia Gussoni de ilMeteo.it ha le idee molto chiare su quanto accadrà nella prossima settimana: "Il pericolo maggiore di questa ondata di calore - spiega - sarà la durata: la cappa ed il caldo potrebbero insistere sull'Italia fino al 4-5 luglio, con qualche isolato temporale solo sulle Alpi e al Nord-Ovest; il Mediterraneo registra già 5 gradi più della media. Per almeno 10 giorni non sono previste precipitazioni importanti ma la siccità estrema, presente soprattutto su Nord, Toscana, Lazio, Puglia e Calabria peggiorerà". Il picco delle temperature ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Una delle ondate "peggiori di". Quello che ci attende sul frontenei prossimi 10è qualche non ha precedenti. Una fenomeno che gli esperti non esitano a definire unico. Mattia Gussoni de il.it ha le idee molto chiare su quantonella prossima settimana: "Il pericolo maggiore di questa ondata di calore - spiega - sarà la durata: la cappa ed il caldo potrebbero insistere sull'Italia fino al 4-5 luglio, con qualche isolato temporale solo sulle Alpi e al Nord-Ovest; il Mediterraneo registra già 5 gradi più della media. Per almeno 10non sono previste precipitazioni importanti ma la siccità estrema, presente soprattutto su Nord, Toscana, Lazio, Puglia e Calabriarà". Il picco delle temperature ...

Pubblicità

lciucciovino : RT @Libero_official: Il #meteo ci riserva un'ondata di calore che toccherà i 45 gradi in 10 giorni: una delle ondate peggiori di sempre sec… - yassine01937035 : RT @Libero_official: Il #meteo ci riserva un'ondata di calore che toccherà i 45 gradi in 10 giorni: una delle ondate peggiori di sempre sec… - Libero_official : Il #meteo ci riserva un'ondata di calore che toccherà i 45 gradi in 10 giorni: una delle ondate peggiori di sempre… - Luongo11 : Una deriva culturale sempre più in basso impera la #maleducazione è l arroganza dell ignoranza e con una siffatta m… - GiuseppeMorrea3 : RT @FilippoArtino: Scherzi a parte, la cosa peggiore di questa #scissione del #M5S non è l'ambizione di carriera che hanno, ma l'ingratitud… -