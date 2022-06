La moglie cremata | che fine fa il marito subito dopo il funerale | un dramma assurdo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 giugno 2022) Morire d'amore, non è un'espressione da romanzi rosa, o forse i romanzi rosa possono rispecchiare la realtà più fedelmente della letteratura colta. Di certo è morto d'amore, Fabio Pareti, architetto di 56 anni, stroncato da un malore improvviso il 21 giugno,aver assistito alla cerimonia di cremazione della, Margherita "Margie" Iannilli, 46 anni, da tempo afflitta da una grave malattia. La coppia viveva a Porto Santo Stefano con la figlia di dieci anni, una piccola famiglia molto conosciuta nel comune di Monte Argentario. Margherita Iannilli era rappresentante di un'azienda di alimenti, e in gioventù aveva praticato judo. In una foto diffusa dai giornali, Margie appare sorridente, anche se provata. RICORDO SOCIAL - Viene abbracciata dal, che due giornila morte della sua ...