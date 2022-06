La minaccia di Putin | Forniremo i missili Iskander-M alla Bielorussia

Pubblicità

AseroGiovanna : RT @angelo_falanga: intanto i giornalacci di regine alimentano il fuoco della guerra... Putin, il Cremlino minaccia la Gran Bretagna: «Sarà… - LauraGi63815697 : RT @angelo_falanga: intanto i giornalacci di regine alimentano il fuoco della guerra... Putin, il Cremlino minaccia la Gran Bretagna: «Sarà… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Putin, il Cremlino minaccia la Gran Bretagna: «Sarà la prima a essere bombardata in caso di terza guerra mondiale» http… - angelo_falanga : intanto i giornalacci di regine alimentano il fuoco della guerra... Putin, il Cremlino minaccia la Gran Bretagna: «… - robgrazioli : RT @ilmessaggeroit: Putin, il Cremlino minaccia la Gran Bretagna: «Sarà la prima a essere bombardata in caso di terza guerra mondiale» http… -

... prime bombe su Londra":da Mosca "L'Occidente detiene 200 munizioni tattiche nucleari e 257 aerei sono stati preparati per il loro possibile utilizzo - ha detto- Abbiamo......di munizioni per rallentare l'esercito ucraino ei ...i venditori di armi in affari con Kiev Tra Russia e Ucraina infuria...del fattore umano nell'offensiva russa in Donbass 3 giugno -...