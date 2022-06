La magia del teatro? È più viva che mai con Christiane Jatahy. Guardate cosa mette in scena l’artista brasiliana (Di sabato 25 giugno 2022) È stato di una tale potenza evocativa, il nuovo ‘The Lingering now’ o ‘Le Present qui Déborde’ di Christiane Jatahy’, che qualcuno poteva pensare che persino il temporale che ha accompagnato l’ingresso in sala degli spettatori l’aveva fatto arrivare apposta l’artista brasiliana, Leone d’Oro 2022. Prima di far scrosciare gli applausi, tutti hanno comunque battuto a ritmo le dita dell’indice e del medio sull’avambraccio, invitati a imitare il rumore della pioggia, mentre sul grande schermo impallidiva il riverbero delle acque del rio degli Amazzoni. Ecco la magia del teatro che si ripete: in questo presente che trabocca e sconfina e persiste, per tradurre un po’ il senso del titolo, il flagello della siccità non è altro che l’effetto dell’aridità che domina nei nostri cuori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) È stato di una tale potenza evocativa, il nuovo ‘The Lingering now’ o ‘Le Present qui Déborde’ di’, che qualcuno poteva pensare che persino il temporale che ha accompagnato l’ingresso in sala degli spettatori l’aveva fatto arrivare apposta, Leone d’Oro 2022. Prima di far scrosciare gli applausi, tutti hanno comunque battuto a ritmo le dita dell’indice e del medio sull’avambraccio, invitati a imitare il rumore della pioggia, mentre sul grande schermo impallidiva il riverbero delle acque del rio degli Amazzoni. Ecco ladelche si ripete: in questo presente che trabocca e sconfina e persiste, per tradurre un po’ il senso del titolo, il flagello della siccità non è altro che l’effetto dell’aridità che domina nei nostri cuori ...

