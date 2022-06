La Juve ci prova per un campioncino della Roma: Mourinho è furioso (Video) (Di sabato 25 giugno 2022) La Juve sta guardando con grande interesse l’Europeo Under 19 e Mourinho non è contento delle voci che sta sentendo su un suo giovane. Se c’è un allenatore che è stato in grado a tutti gli effetti di diventare una colonna assoluta della storia della Roma quello è senza ombra di dubbio di José Mourinho, con il tecnico portoghese che è riuscito a portare un titolo europeo nella Capitale, con la Conference League che sicuramente non sarà la Coppa più importante di tutte, ma che dalle parti della Città eterna sicuramente è un qualcosa di molto importante, con il lusitano che ha lanciato anche un giovane che si sta comportando all’interno dell’Europeo under 19. Ansa FotoDa diversi anni a questa parte si fanno davvero moltissime critiche nei confronti del calcio italiano ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 giugno 2022) Lasta guardando con grande interesse l’Europeo Under 19 enon è contento delle voci che sta sentendo su un suo giovane. Se c’è un allenatore che è stato in grado a tutti gli effetti di diventare una colonna assolutastoriaquello è senza ombra di dubbio di José, con il tecnico portoghese che è riuscito a portare un titolo europeo nella Capitale, con la Conference League che sicuramente non sarà la Coppa più importante di tutte, ma che dalle partiCittà eterna sicuramente è un qualcosa di molto importante, con il lusitano che ha lanciato anche un giovane che si sta comportando all’interno dell’Europeo under 19. Ansa FotoDa diversi anni a questa parte si fanno davvero moltissime critiche nei confronti del calcio italiano ...

