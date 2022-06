La grossa inchiesta sulla corruzione in Sudafrica (Di sabato 25 giugno 2022) Una commissione indipendente ha pubblicato un lungo rapporto che descrive il sistema di influenze e frodi del partito al potere da quasi trent'anni Leggi su ilpost (Di sabato 25 giugno 2022) Una commissione indipendente ha pubblicato un lungo rapporto che descrive il sistema di influenze e frodi del partito al potere da quasi trent'anni

Pubblicità

ilpost : La grossa inchiesta sulla corruzione in Sudafrica - MarziaLoreti : il @SassuoloUS che regala un suo giocatore alla juve dandolo in prestito secco per due anni,da inchiesta,adesso chi… - luisa_pm_ : RT @MatteoAffini: @marcocongiu Qui ci sarebbe da fare una grossa discussione sulla deontologia della professione. Il giornalismo d'inchiest… - MatteoAffini : @marcocongiu Qui ci sarebbe da fare una grossa discussione sulla deontologia della professione. Il giornalismo d'in… -