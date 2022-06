La forza del romanzo che dava fastidio a Mosca. “Gli uffici competenti”, di Iegor Gran (Di sabato 25 giugno 2022) "C’è una legge universale, nella società sovietica: in una compagnia di venti persone che non conosci, c’è immancabilmente un delatore”. Lo scrive Iego... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 giugno 2022) "C’è una legge universale, nella società sovietica: in una compagnia di venti persone che non conosci, c’è immancabilmente un delatore”. Lo scrive Iego... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

elio_vito : Domenica ci sono i ballottaggi, non avevo mai invitato a votare per un candidato del centrosinistra, questa volta l… - Antonio_Tajani : Riformare il reddito di cittadinanza per guadagnare 4mld. Il salario minimo rischia di creare un danno ai lavorator… - robertalombardi : Piena fiducia nel presidente @GiuseppeConteIT impegnato in queste ore difficili per tutta la comunità del… - PastoreEgidio : a lui che è il Padre di tutte le famiglie del cielo e della terra. A lui chiedo di usare verso di voi la sua glorio… - Princeps____ : totale impotenza del bimbo, che rimane tale anche se la forza pubblica (lo stato) si schiera al suo fianco -