La decisione della Corte Usa sull'aborto scuote la politica (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - La decisione della Suprema Corte Usa, contraria all'aborto, scuote, in Italia, il mondo della politica. "I diritti non sono scritti nelle tavole della legge, se non li curi e non li difendi ogni giorno ti svegli una bella mattina e non li hai più. La sentenza della Corte Suprema Usa fa fare agli Stati Uniti un balzo indietro di 50 anni. Ed è figlia di varie ideologie: un mix di visioni oscurantiste e reazionarie che tolgono alle donne la libertà di scelta. Anche in Italia la nostra legge è già bombardata: basti pensare ad esempio agli obiettori di coscienza o alla legge Pillon. Dobbiamo difendere il diritto all'aborto in Italia", afferma la leader di +Europa Emma Bonino. A prendere posizione ... Leggi su agi (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - LaSupremaUsa, contraria all', in Italia, il mondo. "I diritti non sono scritti nelle tavolelegge, se non li curi e non li difendi ogni giorno ti svegli una bella mattina e non li hai più. La sentenzaSuprema Usa fa fare agli Stati Uniti un balzo indietro di 50 anni. Ed è figlia di varie ideologie: un mix di visioni oscurantiste e reazionarie che tolgono alle donne la libertà di scelta. Anche in Italia la nostra legge è già bombardata: basti pensare ad esempio agli obiettori di coscienza o alla legge Pillon. Dobbiamo difendere il diritto all'in Italia", afferma la leader di +Europa Emma Bonino. A prendere posizione ...

Pubblicità

francescocosta : La decisione della Corte Suprema purtroppo era attesa, ma non è per questo meno grave. Milioni di donne hanno perso… - ZanAlessandro : La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non… - lapoelkann_ : La ORRIBILE decisione della #SupremeCourt riporta il Mondo negli anni più bui. Sono stati CANCELLATI in un solo co… - Andrea_Donega : RT @francescocosta: La decisione della Corte Suprema purtroppo era attesa, ma non è per questo meno grave. Milioni di donne hanno perso il… - Rosapeli1 : RT @ZanAlessandro: La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non possi… -