La Debby Roller Team di Ladispoli protagonista al Pattinodromo di Cremona (Di sabato 25 giugno 2022) Ladispoli – “A nome della Città di Ladispoli torno ad esprimere ancora un volta un grande elogio alla Debby Roller Team, che ha conquistato prestigiosi successi nel Pattinodromo di Cremona in occasione di una importante manifestazione riservata alle categorie Giovanissimi ed Esordienti”. Queste le parole sono del sindaco Alessandro Grando che ha commentato l’ennesima performance della società di pattinaggio su rotelle che ha elevato l’immagine sportiva di Ladispoli a livello nazionale. “La Debby Roller Team – prosegue il sindaco Grando – torna dalla Lombardia con due medaglie d’oro ed una di bronzo conquistate contro una agguerrita concorrenza nei Giochi nazionali della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Un ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 giugno 2022)– “A nome della Città ditorno ad esprimere ancora un volta un grande elogio alla, che ha conquistato prestigiosi successi neldi Cremona in occasione di una importante manifestazione riservata alle categorie Giovanissimi ed Esordienti”. Queste le parole sono del sindaco Alessandro Grando che ha commentato l’ennesima performance della società di pattinaggio su rotelle che ha elevato l’immagine sportiva dia livello nazionale. “La– prosegue il sindaco Grando – torna dalla Lombardia con due medaglie d’oro ed una di bronzo conquistate contro una agguerrita concorrenza nei Giochi nazionali della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Un ...

