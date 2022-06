La cyber guerra della Russia: beffati i sindaci di Berlino e Madrid che credevano di parlare con Kiev (Di sabato 25 giugno 2022) Non poi così devastante sul piano militare, e decisamente debole sotto il profilo diplomatico, la Russia le prova tutte: e prova la cyber guerra. Diversi sindaci europei, inclusi quelli di Berlino e di Madrid sono stati ingannati ed è stato fatto loro credere di aver avuto una conversazione in videoconferenza con il primo cittadino di Kiev, Vitaly Klitschko, che si è poi rivelata un falso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 giugno 2022) Non poi così devastante sul piano militare, e decisamente debole sotto il profilo diplomatico, lale prova tutte: e prova la. Diversieuropei, inclusi quelli die disono stati ingannati ed è stato fatto loro credere di aver avuto una conversazione in videoconferenza con il primo cittadino di, Vitaly Klitschko, che si è poi rivelata un falso L'articolo proviene da Firenze Post.

