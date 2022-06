La Corte Suprema Usa cancella il diritto all'aborto: cosa cambia adesso (Di sabato 25 giugno 2022) Negli Stati Uniti l'aborto non è più un diritto costituzionale. La decisione della Corte Suprema ha cancellato la sentenza 'Roe contro Wade' che dal 1973 ha garantito il diritto delle donne all'interruzione... Leggi su today (Di sabato 25 giugno 2022) Negli Stati Uniti l'non è più uncostituzionale. La decisione dellahato la sentenza 'Roe contro Wade' che dal 1973 ha garantito ildelle donne all'interruzione...

Pubblicità

CottarelliCPI : Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da… - ZanAlessandro : La decisione della Corte Suprema USA è un passo indietro inaccettabile per i diritti delle donne: dimostra che non… - elio_vito : La Corte Suprema degli Stati Uniti abolisce dopo 50anni il diritto costituzionale all’aborto. Decisivo il voto dei… - Silvy6701 : RT @boni_castellane: Reazioni isteriche di fronte al Covid, reazioni isteriche di forte alla guerra, reazioni isteriche di fronte alla Cort… - giordi63 : RT @panrobby1: La sinistra “illuminata”, in forte fibrillazione, reagisce malissimo a ciò che sta accadendo: Covid, guerra, corte suprema!… -