"La battaglia è iniziata". Le parole di Giovanni Allevi che danno speranza

La battaglia di Giovanni Allevi contro il mieloma è appena iniziata. Non ha intenzione di cedere, di piegarsi. Il compositore ha condiviso su Twitter un aggiornamento sul suo stato di salute. Parole che danno speranza e fanno male al contempo: ha cominciato la lotta alla malattia, ma non è affatto da solo, perché attorno a lui si è stretto un mare di affetto e di sostegno, anche da parte degli artisti del mondo dello spettacolo.

Giovanni Allevi inizia la battaglia contro il mieloma

"Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l'Amore che mi state donando! È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la ..."

