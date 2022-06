Klopp e Guardiola attaccati da Ceferin: «Si lamentano? Non sono operai» (Di sabato 25 giugno 2022) . Le dichiarazioni del presidente Uefa Aleksander Ceferin, presidente Uefa, ha risposto per le rime a chi come Jurgen Klopp e Pep Guardiola ha attaccato le istituzioni calcistiche per i nuovi calendari. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport: «Klopp e Guardiola si lamentano? Facile attaccare sempre Fifa e Uefa, ma il discorso è semplice: se giochi meno, gli stipendi si riducono. Chi dovrebbe lamentarsi sono gli operai in fabbrica a mille euro al mese». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) . Le dichiarazioni del presidente Uefa Aleksander, presidente Uefa, ha risposto per le rime a chi come Jurgene Pepha attaccato le istituzioni calcistiche per i nuovi calendari. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport: «si? Facile attaccare sempre Fifa e Uefa, ma il discorso è semplice: se giochi meno, gli stipendi si riducono. Chi dovrebbe lamentarsigliin fabbrica a mille euro al mese». L'articolo proviene da Calcio News 24.

