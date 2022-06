Khaby Lame italiano | ma tutti gli altri?

Pubblicità

fanpage : 'Khaby Lame è diventato il Re di Tiktok, in questo momento è l'uomo più popolare del pianeta. Ed è italiano. Anzi,… - GiusCandela : Con 142,4 milioni di follower Khaby Lame è il creator più seguito al mondo, il ragazzo di Chivasso ha superato Charli D'Amelio su TikTok. - repubblica : Khaby Lame: 'Io, re di TikTok ma per il mio Paese sono ancora straniero' - crazy4whatilike : RT @artvsoul: khaby lame è un senegalese nato in senegal ma dato che il successo che ha fa comodo all'italia diventa italiano - SottonaperTXT : RT @artvsoul: khaby lame è un senegalese nato in senegal ma dato che il successo che ha fa comodo all'italia diventa italiano -

Due traguardi raggiunti nell'arco di poche ore, l'uno più importante dell'altro in una giornata che l'influencernon potrà mai dimenticare: dopo essere diventato il "TikToker" più seguito al mondo e uno degli italiani più famosi, il 22enne di origine senegalese diventerà a tutti gli effetti cittadino ...Il decreto è stato firmato e presto arriverà la chiamata in Comune per la notifica e il giuramento. Quel giorno, 22 anni di cui 21 vissuti in Italia, a Chivasso, dove ha studiato e lavorato finché non ha perso il posto causa Covid, diventerà cittadino italiano . Forse lo Stato se la sarebbe presa ...Don’t be lame, say his name… Khaby Lame Takes Down Tik Tok Dancer To Become King Content Creator KING KHABY LAME has broken a TikTok record to become the most globally recognized ...Con un annuncio su Twitter il sottosegretario dell’Interno Carlo Sibilia ha rivelato che il “tiktoker” riceverà la cittadinanza italiana.