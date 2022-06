Khaby Lame diventerà cittadino italiano | firmato il decreto

Pubblicità

Due traguardi raggiunti nell'arco di poche ore, l'uno più importante dell'altro in una giornata che l'influencernon potrà mai dimenticare: dopo essere diventato il "TikToker" più seguito al mondo e uno degli italiani più famosi, il 22enne di origine senegalese diventerà a tutti gli effetti cittadino ...Il decreto è stato firmato e presto arriverà la chiamata in Comune per la notifica e il giuramento. Quel giorno, 22 anni di cui 21 vissuti in Italia, a Chivasso, dove ha studiato e lavorato finché non ha perso il posto causa Covid, diventerà cittadino italiano . Forse lo Stato se la sarebbe presa ...Senegalese content creator Khaby Lame is now officially the most followed TikToker in the world, with over 145M followers, surpassing Charli D’Amelio, who has 142.2M followers.Con un annuncio su Twitter il sottosegretario dell’Interno Carlo Sibilia ha rivelato che il “tiktoker” riceverà la cittadinanza italiana.