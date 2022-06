Khaby Lame | diventato molto famoso grazie a TikTok | avrà la cittadinanza italiana

Pubblicità

fanpage : 'Khaby Lame è diventato il Re di Tiktok, in questo momento è l'uomo più popolare del pianeta. Ed è italiano. Anzi,… - Corriere : In Italia da quando aveva un anno, a ventidue non ha ancora la cittadinanza italiana - fanpage : #KhabyLame Ci sono 877mila minori stranieri che frequentano le scuole italiane, molti dei quali sono nati qui. Ness… - CInfotracker : #RT @Adnkronos: @KhabyLame: il re di TikTok sarà presto cittadino italiano... - Itsrowsheart : RT @artvsoul: khaby lame è un senegalese nato in senegal ma dato che il successo che ha fa comodo all'italia diventa italiano -

La Stampa

Non è chiaro seabbia più follower di Chiara Ferragni, perché il conteggio è reso complesso dai social di riferimento, ma questo ragazzo senegalese arrivato in Italia a un anno e residente a Chivasso (...Polemiche " Ius TikTok È, 22enne piemontese esploso durante il primo lockdown grazie alle sue video reazioni su TikTok, il creator più seguito al mondo della piattaforma. Con i suoi 142,7 ... La superstar di TikTok Khaby Lame e i miti a cui si ispira: arrivano da Filadelfia, Brooklyn e Bari Venerdì con un post su Twitter il sottosegretario al ministero degli Interni Carlo Sibilia ha confermato che presto Khaby Lame, personaggio di enorme popolarità su TikTok, avrà la cittadinanza ...Charli D'Amelio has been dethroned on TikTok by Khaby Lame, a Senegalese comic whose wordless parodies have attracted nearly 144 million followers.