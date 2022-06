Khabi Lame sarà italiano | la conferma su Twitter Ma tutti gli altri? | La speranza si chiama Ius Scholae

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 25 giugno 2022) Proprio mentre nel mondo politico si discute anche di Ius, il famosissimo TikToker Khaby– che ha appena superato Charli D’Amelio, diventando il più seguito sulla piattaforma social – ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica dove precisa di non essere ancora in possesso della cittadinanza italiana. Khaby, infatti, non può ancora essere considerato cittadinononostante abbia 22 anni e viva a Chivasso, in provincia di Torino, fin da quando aveva un anno di vita. “Non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me”, ha detto Khabyal giornalista Riccardo Luna, mettendo quindi in evidenza non solo la sua situazione, ...