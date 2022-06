Kate Middleton in tenuta militare per la prima volta: l’addestramento nelle forze armate (Di sabato 25 giugno 2022) In occasione della Giornata delle forze armate, Kate Middleton ha condiviso delle foto inedite in tenuta militare: la Duchessa di Cambridge, raggiante come è nel suo stile, ha ricevuto l’addestramento lo scorso novembre. Questa giornata è molto importante per il Regno Unito, che mostra il sostegno alla comunità militare. Gli scatti di Kate alla Pirbright Training Academy risalgono a novembre del 2021: le immagini sono state pubblicate proprio in segno di tributo. Kate Middleton, la tenuta militare in occasione della Giornata delle forze armate Per celebrare la giornata, la Duchessa di Cambridge non avrebbe potuto scegliere degli scatti ... Leggi su dilei (Di sabato 25 giugno 2022) In occasione della Giornata delleha condiviso delle foto inedite in: la Duchessa di Cambridge, raggiante come è nel suo stile, ha ricevutolo scorso novembre. Questa giornata è molto importante per il Regno Unito, che mostra il sostegno alla comunità. Gli scatti dialla Pirbright Training Academy risalgono a novembre del 2021: le immagini sono state pubblicate proprio in segno di tributo., lain occasione della Giornata dellePer celebrare la giornata, la Duchessa di Cambridge non avrebbe potuto scegliere degli scatti ...

