Juventus, Di Marzio: “De Ligt? Il Chelsea ha proposto Werner come contropartita ma…” (Di sabato 25 giugno 2022) DE Ligt DI Marzio Juventus – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del mercato della Juventus. “Ci sono stati, negli ultimi giorni, dei contatti tra la Juventus e il Chelsea per De Ligt, seguito da tempo dai Blues e richiesto espressamente da Tuchel per la difesa. Il Chelsea ha proposto di inserire anche Werner come contropartita, che è un giocatore che ai bianconeri piace, ma c’è ancora grande distanza tra valutazioni e sulla parte cash. L’attaccante tedesco ha già dato il suo ok al trasferimento. Il Chelsea infatti oltre al cartellino ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 giugno 2022) DEDI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del mercato della. “Ci sono stati, negli ultimi giorni, dei contatti tra lae ilper De, seguito da tempo dai Blues e richiesto espressamente da Tuchel per la difesa. Ilhadi inserire anche, che è un giocatore che ai bianconeri piace, ma c’è ancora grande distanza tra valutazioni e sulla parte cash. L’attaccante tedesco ha già dato il suo ok al trasferimento. Ilinfatti oltre al cartellino ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @serie_a24: #Juventus, Di Marzio: “De Ligt? Il Chelsea ha proposto Werner come contropartita ma…” - serie_a24 : #Juventus, Di Marzio: “De Ligt? Il Chelsea ha proposto Werner come contropartita ma…” - infoitsport : Juventus, Di Marzio: “De Ligt? Il Chelsea ha proposto Werner come contropartita ma…” - Skysurfer72 : RT @MatthijsPog: ?? Werner ha gia dato l'ok alla Juventus. [Di Marzio] - ZonaBianconeri : RT @edoardoforno1: Parla Di Marzio, (che della juve non ne becca una da quando c’era Marotta) e sullo JTwitter sembra che la Juventus abbia… -