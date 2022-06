Juventus | Di Maria esce allo scoperto | E' il club più grande d’Italia ma al momento sto riflettendo

(Di sabato 25 giugno 2022) Sono giorni di attesa in casaper la decisione di Angel Di. L'attaccante argentino, in scadenza con il Paris Saint-Germain il prossimo 30 giugno, non ha ancora comunicato una risposta...

Di- Juve, la situazione Come noto, laè venuta incontro alle esigenze del fuoriclasse argentino , desideroso di giocare un'ultima stagione in Europa, anche per vivere il Mondiale in ...L'attesa si sta prolungando. Sembrava questa l'ultima settimana utile per dare una risposta allasull'offerta di un contratto annuale a circa 7 milioni netti ma Angel Dinon ha ancora sciolto le riserve. I bianconeri stanno già cercando l'alternativa ( Berardi o Zaniolo) mentre l'... Di Maria, ennesima puntata dalle vacanze tra Juve e Zaniolo Corteggiato dalla Juventus ormai da settimane, Angel Di Maria non ha ancora dato una risposta al club bianconero. Intervistato da ESPN Argentina il calciatore che si è appena svincolato dal Psg ha ...L'ex Psg esce allo scoperto sul club bianconero: «È il più importante d'Italia, è interessato a me, ma ora sono concentrato sulla famiglia e sulle vacanze» ...