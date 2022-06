Juventus-Chelsea, una contropartita sblocca l’affare de Ligt. Il Milan su Ziyech, la nuova squadra di Pinamonti (Di sabato 25 giugno 2022) Si è aperto un weekend caldissimo sul fronte calciomercato, le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi per accontentare gli allenatori in ogni richiesta. E’ particolarmente attiva la Juventus, in entrata e in uscita. Il Chelsea ha bussato alla porta per il difensore de Ligt, la valutazione del club bianconero è 120 milioni di euro. I Blues hanno proposto una contropartita, gradita alla Juventus: l’attaccante Timo Werner. Il problema dell’ingaggio può essere superato grazie al decreto crescita, il problema principale riguarda il conguaglio da versare ai bianconeri: l’offerta è di 40 milioni + Werner, la richiesta della Juventus è di 70. Un altro calciatore potrebbe lasciare il Chelsea, in direzione Italia. Si tratta di Hakim Ziyech, il ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 giugno 2022) Si è aperto un weekend caldissimo sul fronte calciomercato, le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi per accontentare gli allenatori in ogni richiesta. E’ particolarmente attiva la, in entrata e in uscita. Ilha bussato alla porta per il difensore de, la valutazione del club bianconero è 120 milioni di euro. I Blues hanno proposto una, gradita alla: l’attaccante Timo Werner. Il problema dell’ingaggio può essere superato grazie al decreto crescita, il problema principale riguarda il conguaglio da versare ai bianconeri: l’offerta è di 40 milioni + Werner, la richiesta dellaè di 70. Un altro calciatore potrebbe lasciare il, in direzione Italia. Si tratta di Hakim, il ...

