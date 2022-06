Juve, ritorno di fiamma per Badiashile del Monaco? (Di sabato 25 giugno 2022) La Juve torna su Badiashile, difensore del Monaco, in caso di addio di De Ligt, ma la richiesta dei monegaschi è alta Porte girevoli anche in difesa per la Juve, che è ora chiamata a risolvere anche la “grana” de Ligt. In questo contesto, la dirigenza continua a sondare diversi profili per il reparto arretrato. Come riportato da Gianluigi Longari, tra i difensori apprezzati dalla Juventus c’è anche il profilo di Benoit Badiashile, di proprietà del Monaco. Ci sarebbero stati nuovi sondaggi esplorativi, ma l’ostacolo è l’alta valutazione del club del Principato, che lo valuta 35 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Latorna su, difensore del, in caso di addio di De Ligt, ma la richiesta dei monegaschi è alta Porte girevoli anche in difesa per la, che è ora chiamata a risolvere anche la “grana” de Ligt. In questo contesto, la dirigenza continua a sondare diversi profili per il reparto arretrato. Come riportato da Gianluigi Longari, tra i difensori apprezzati dallantus c’è anche il profilo di Benoit, di proprietà del. Ci sarebbero stati nuovi sondaggi esplorativi, ma l’ostacolo è l’alta valutazione del club del Principato, che lo valuta 35 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

