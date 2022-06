Juve | news mercato | De Ligt nel mirino del Chelsea

(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Ilbussa allaper Matthijs De. I blues, come riferisce Sky Sport nelle ultimissimedi, hanno chiesto informazioni ai bianconeri per il 22enne difensore olandese, con l’attaccante Timo Werner come potenziale e parziale contropartita. De, legato allantus da un contratto fino al 2024, non ha ancora trovato l’intesa per il prolungamento. L’accordo attuale prevede una clausola da circa 120 milioni, secondo lecircolate. Con l’eventuale rinnovo del contratto, la clausola potrebbe essere sensibilmente abbassata. In sostanza, la cessione dell’olandese in futuro potrebbe garantire allauna cifra inferiore rispetto a quella che i torinesi potrebbero ottenere in questa sessione ...

Juventus News 24

C'è Angel Di Maria, che la Juve sta aspettando e che ancora non ha dato una risposta: una telenovela balneare. Di sicuro, guardando le foto, il Fideo non è stressato dall'attesa. E chissà se deve ...Ascolta ', Inter sorpassata per Cambiaso del Genoa ' su Spreaker . LA SITUAZIONE - Su Cambiaso, nelle ultime settimane, si sono mosse con decisione sia l'Atalanta che l'Inter ma l'offensiva ... Paredes Juve (CorSport), non solo Kean per il PSG: altra idea di scambio La Juventus sta cercando di operare sul mercato per preparare al meglio la prossima stagione, e per consegnare ad Allegri la squadra con più rinforzi possibile prima dell'inizio del ritiro.