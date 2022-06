Juve, cessione De Ligt: pronta la doppia mossa per sostituirlo (Di sabato 25 giugno 2022) La Juventus apre concretamente alla cessione di De Ligt. Il centrale difensivo olandese potrebbe lasciare subito i bianconeri in caso di mancato accordo per il rinnovo. Parti lontane, pronto il clamoroso ribaltone nella difesa Juventina La Juventus potrebbe dire addio a De Ligt a causa del mancato accordo per il rinnovo. Come riportato dalla “Gazzetta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 giugno 2022) Lantus apre concretamente alladi De. Il centrale difensivo olandese potrebbe lasciare subito i bianconeri in caso di mancato accordo per il rinnovo. Parti lontane, pronto il clamoroso ribaltone nella difesantina Lantus potrebbe dire addio a Dea causa del mancato accordo per il rinnovo. Come riportato dalla “Gazzetta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

0208Peppe : La juve poi ha già di suo un budget di 70/80M per questo mercato. (30/35 per i terzini molina/udogie, 40/50 per il… - ElCagonOUT : RT @finoallafine180: Non sono arrabbiato con #Deligt per aver chiesto la cessione,il ragazzo lo capisco al 100%,e’ un ragazzo ambizioso… so… - PDFAKKK : RT @G_Cobianchi: POV: Sei un tifoso della Juve 2022/23, stai guardando la nuova coppia difensiva dopo la cessione di De Ligt - StefaInter1908 : RT @G_Cobianchi: POV: Sei un tifoso della Juve 2022/23, stai guardando la nuova coppia difensiva dopo la cessione di De Ligt - LORENZO54190895 : @ColpogobboYtube ma infatti di difensori adatti e anche simili a De Ligt ce ne sono tantissimi in Europa, spero sol… -