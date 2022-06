Jules Kounde | obiettivo difensivo del Chelsea | attende la mossa del Barcellona

(Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 16:45:35 Il web non parla d’altro: Ilpotrebbe perdere undi trasferimento a lungo termine quest’estate poiché il difensore centrale della nazionale franceseKoundé spera in un trasferimento ai giganti spagnoli del. I rapporti dell’outlet spagnolo Sport hanno affermato che Koundé è destinato a resistere all’interesse sia delche del Newcastle United quest’estate poiché ha il cuore pronto a trasferirsi al Barça, nonostante i Magpies siano completamente preparati a pagare tutto il necessario per catturare il francese mentre i Blues, nonostante il loro interesse, per il momento si sono rivolti ad altre priorità della squadra.Koundé ha comunicato alche li aspetterà. Il Barça è molto fiducioso ...

NorbiatoLuca : RT @utzi_26: [Thread] Centrali che mi farebbero ‘piangere di meno’ per un addio di #deLigt 1?? Jules Koundé - oscarvalle1984 : RT @juvinsight: Il #Chelsea vuole acquistare 2 difensori centrali tra Matthijs #DeLigt, Jules #Koundé e Nathan #Aké. - Cucciolina96251 : RT @juvinsight: Il #Chelsea vuole acquistare 2 difensori centrali tra Matthijs #DeLigt, Jules #Koundé e Nathan #Aké. - Vincenzo140893 : RT @juvinsight: Il #Chelsea vuole acquistare 2 difensori centrali tra Matthijs #DeLigt, Jules #Koundé e Nathan #Aké. - Roberta_Siro : RT @juvinsight: Il #Chelsea vuole acquistare 2 difensori centrali tra Matthijs #DeLigt, Jules #Koundé e Nathan #Aké. -

Il Barca, a questo punto, punterà decisamente suKoundé del Siviglia. Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza neo promosso in serie A, è stato negli uffici dell'Inter per un ...La priorità èKoundé del Siviglia , ma il costo altissimo ha portato i blaugrana a pensare anche a Kalidou Koulibaly . Il tecnico del club catalano Xavi pensa anche a su Min - jae Kim del ... Chelsea, Koundé resta in stand-by: il difensore del Siviglia non è nelle priorità di Tuchel Alors qu'il va quitter le Séville FC cet été, Jules Koundé serait proche du FC Barcelone, rapporte le quotidien catalan Sport. Le Français semble convaincu par le projet sportif du Barça, au point de ...Da un difensore francese a un altro. Sport scrive che il Barcellona può battere il Chelsea nella corsa a Jules Koundé del Siviglia. In uscita dal club catalano c'è Clement Lenglet, nel mirino del Tott ...