Judo, Grand Slam Ulaanbaatar 2022: subito fuori Giacomo Gamba e Leonardo Casaglia nella categoria -81 kg (Di sabato 25 giugno 2022) Cala il sipario sulla seconda giornata di scontri nella capitale mongola Ulaanbaatar. Il Grand Slam di Judo non sorride ai colori azzurri: gli unici rappresentanti Giacomo Gamba e Leonardo Casaglia sono stati eliminati nella sfida d’esordio (categoria -81 kg). Entrambi hanno abbandonato il tatami dopo un ippon subito. Gamba ha resistito 1’46” contro il sudcoreano Jooyong Lee, mentre Casaglia si è arreso a vantaggio del padrone di casa Erdenebayar Batzaya (56”). Trionfa l’altro sudcoreano Joonhwan Lee sull’austriaco Shamil Borchashvili, bronzo per l’olandese Frank De Wit e Takanori Nagase (Giappone). nella categoria -73 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Cala il sipario sulla seconda giornata di scontricapitale mongola. Ildinon sorride ai colori azzurri: gli unici rappresentantisono stati eliminatisfida d’esordio (-81 kg). Entrambi hanno abbandonato il tatami dopo un ipponha resistito 1’46” contro il sudcoreano Jooyong Lee, mentresi è arreso a vantaggio del padrone di casa Erdenebayar Batzaya (56”). Trionfa l’altro sudcoreano Joonhwan Lee sull’austriaco Shamil Borchashvili, bronzo per l’olandese Frank De Wit e Takanori Nagase (Giappone).-73 ...

Pubblicità

melgae2013 : RT @DocRiserva: Holly e Benji Arrivano i Superboys Mila & Shiro Mimì e la Nazionale di pallavolo Gigi la Trottola Tutti in campo con Lotti… - solodax : RT @DocRiserva: Holly e Benji Arrivano i Superboys Mila & Shiro Mimì e la Nazionale di pallavolo Gigi la Trottola Tutti in campo con Lotti… - Sicilianodoc7 : RT @DocRiserva: Holly e Benji Arrivano i Superboys Mila & Shiro Mimì e la Nazionale di pallavolo Gigi la Trottola Tutti in campo con Lotti… - DocRiserva : Holly e Benji Arrivano i Superboys Mila & Shiro Mimì e la Nazionale di pallavolo Gigi la Trottola Tutti in campo co… -