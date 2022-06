Judo, Europei Cadetti 2022: Francesco Basso si tinge d’argento nella categoria -90 kg, male gli altri azzurri (Di sabato 25 giugno 2022) La penultima giornata di gare in quel di Porec (Croazia), sede degli Europei Cadetti di Judo, regala all’Italia la medaglia d’argento nella categoria -90 kg grazie all’exploit di Francesco Basso. Il classe 2004 si è arreso solo al russo battente bandiera della Federazione Internazionale Ruslan Somenko, capace di mettere a segno un Ippon in appena 5”. Terzo posto al belga Ilman Nesirkoyev ed al georgiano Archil Mamulashvili. Niente da fare per Eleonora Giusti, estromessa dal tabellone dei -70 kg per mano della svedese Ingrid Nilsson nella sfida d’esordio (azzurra battuta per Ippon dopo 1’09”). Nilsson ha poi centrato il bronzo al pari dell’austriaca Elena Dengg, oro e argento rispettivamente all’ucraina Yelyzave Lytvynenko e alla ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) La penultima giornata di gare in quel di Porec (Croazia), sede deglidi, regala all’Italia la medaglia-90 kg grazie all’exploit di. Il classe 2004 si è arreso solo al russo battente bandiera della Federazione Internazionale Ruslan Somenko, capace di mettere a segno un Ippon in appena 5”. Terzo posto al belga Ilman Nesirkoyev ed al georgiano Archil Mamulashvili. Niente da fare per Eleonora Giusti, estromessa dal tabellone dei -70 kg per mano della svedese Ingrid Nilssonsfida d’esordio (azzurra battuta per Ippon dopo 1’09”). Nilsson ha poi centrato il bronzo al pari dell’austriaca Elena Dengg, oro e argento rispettivamente all’ucraina Yelyzave Lytvynenko e alla ...

