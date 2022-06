Italia-Slovenia volley oggi: orario sabato 25 giugno, tv, programma, streaming Nations League 2022 (Di sabato 25 giugno 2022) oggi sabato 25 giugno si gioca Italia-Slovenia, match valido per la Nations League 2022 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo per disputare il terzo incontro a Quezon City, dopo la vittoria contro la Germania e la sconfitta di ieri contro il Giappone. La nostra Nazionale vuole rialzare la testa e ritrovare il successo, con la sicurezza di essere già qualificata alla Final Eight in qualità di Paese ospitante (si giocherà a Bologna). LA DIRETTA LIVE DI Italia-Slovenia DI volley DALLE ORE 13.00 L’Italia sarà trascinata dal tonico opposto Yuri Romanò, dagli incisivi schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, dal regista Simone Giannelli, dai ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022)25si gioca, match valido per ladimaschile. Gli azzurri scenderanno in campo per disputare il terzo incontro a Quezon City, dopo la vittoria contro la Germania e la sconfitta di ieri contro il Giappone. La nostra Nazionale vuole rialzare la testa e ritrovare il successo, con la sicurezza di essere già qualificata alla Final Eight in qualità di Paese ospitante (si giocherà a Bologna). LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE ORE 13.00 L’sarà trascinata dal tonico opposto Yuri Romanò, dagli incisivi schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, dal regista Simone Giannelli, dai ...

