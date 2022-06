Italia sconfitta ma Ambrosino è super: “Quasi segna da centrocampo” (Di sabato 25 giugno 2022) Giuseppe Ambrosino ancora protagonista con l’Italia Under 19 nonostante la sonora sconfitta con la Francia. Gli azzurrini hanno vinto le prime due partite del girone, in cui Ambrosino ha segnato anche il primo gol con l’Italia Under 19. Poi è arrivata la sconfitta 4-1 con la Francia agli Europei. l’Italia comincia anche bene andando in vantaggio con gol di Volpato su assist proprio di Ambrosino, poi la Francia dilaga e si porta a casa i tre punti. Nonostante tutto Gazzetta dello Sport dà sette in pagella Ambrosino: “Due assist d’oro a Volpato, il primo messo in porta. E il desto da metà campo che per poco non finisce in rete”. Ambrosino ora si giocherà la semifinale degli Europei Under 19 con ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 giugno 2022) Giuseppeancora protagonista con l’Under 19 nonostante la sonoracon la Francia. Gli azzurrini hanno vinto le prime due partite del girone, in cuihato anche il primo gol con l’Under 19. Poi è arrivata la4-1 con la Francia agli Europei. l’comincia anche bene andando in vantaggio con gol di Volpato su assist proprio di, poi la Francia dilaga e si porta a casa i tre punti. Nonostante tutto Gazzetta dello Sport dà sette in pagella: “Due assist d’oro a Volpato, il primo messo in porta. E il desto da metà campo che per poco non finisce in rete”.ora si giocherà la semifinale degli Europei Under 19 con ...

