Italia padrona del nuoto: Campioni del Mondo nella gara che esalta il movimento, 4×100 mista da antologia. USA ko (Di sabato 25 giugno 2022) Qualcosa che non si era mai visto. Per la prima volta nella storia, l’Italia ha conquistato l’oro nella 4×100 mista maschile ai Mondiali 2022 di nuoto a Budapest (Ungheria). La Duna Arena è stata teatro di questo risultato storico per il Bel Paese con gli azzurri capaci di piegare gli Stati Uniti, maestri in questa specialità, e la Gran Bretagna. Certo, alcune precisazioni vanno fatte: USA privi dell’asso Caeleb Dressel; gara senza la Russia per le note vicende politiche; britannici gravati dalle assenze di Adam Peaty e di Duncan Scott. Tuttavia, la portata della prestazione degli azzurri è stata tale che anche questo discorso vale fino a un certo punto. Il quartetto nostrano, infatti, ha stampato il record europeo di 3:27.51, eguagliando il crono che il Regno Unito ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Qualcosa che non si era mai visto. Per la prima voltastoria, l’ha conquistato l’oromaschile ai Mondiali 2022 dia Budapest (Ungheria). La Duna Arena è stata teatro di questo risultato storico per il Bel Paese con gli azzurri capaci di piegare gli Stati Uniti, maestri in questa specialità, e la Gran Bretagna. Certo, alcune precisazioni vanno fatte: USA privi dell’asso Caeleb Dressel;senza la Russia per le note vicende politiche; britannici gravati dalle assenze di Adam Peaty e di Duncan Scott. Tuttavia, la portata della prestazione degli azzurri è stata tale che anche questo discorso vale fino a un certo punto. Il quartetto nostrano, infatti, ha stampato il record europeo di 3:27.51, eguagliando il crono che il Regno Unito ...

Pubblicità

pattygatty65 : @PaolaTavernaM5S Io donna in Italia ho il diritto di sopprimere una vita umana , anche se non ci sono pericoli di v… - kyranmind13 : @danoris2110 Ciao Loris, concordo con te al 100%. Purtroppo in Italia la c.d. obiezione di coscienza la fa da padro… - microcerotis : ESSERE SCHIAVI 'Schiavi del debito', la previsione di Orban sull'Italia - krudesky : @ForzaPortuali @gladiatoremassi @luigidimaio @ManlioDS Già, l'ignoranza la fa da padrona... persone del tuo calibr… - AMariaGarreffa : @battmark2 @barbarab1974 L'italia non é padrona piú di nulla,nemmeno dei suoi soldi. Complice pdr- parlamento-magis… -