Italia medaglia d'oro nella staffetta mista maschile: il video degli highlights (Di sabato 25 giugno 2022) Altra medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. nella staffetta 4×100 maschile, gli azzurri salgono sul gradino più alto del podio grazie ad una prestazione da urlo. Gli eroi sono Martinenghi, Miressi, Burdisso e Ceccon, che battono persino gli Stati Uniti e portano in alto l'Italia in Ungheria. In alto e di seguito il video. TUTTI I RISULTATI DELLE GARE IL MEDAGLIERE AGGIORNATO PROGRAMMA NUOTO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ItaliaNI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO SportFace.

