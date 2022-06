Italia femminile, domani la lista delle 23 per Euro 2022 (Di sabato 25 giugno 2022) La Ct Bertolini è pronta a ufficializzare i nomi delle calciatrici che prenderanno parte al torneo continentale Leggi su itasportpress (Di sabato 25 giugno 2022) La Ct Bertolini è pronta a ufficializzare i nomicalciatrici che prenderanno parte al torneo continentale

Pubblicità

Eurosport_IT : APPLAUSI PER LE NOSTRE RAGAZZE! ?????? Troppo forte la Francia per l'Italia: Battiston, Passaro, Criscio e Gregorio… - Eurosport_IT : Arianna Errigo chiude una cavalcata stupenda dell'Italia in finale di Fioretto femminile: Francia distrutta 45-25 ??… - solounastella : RT @Eurosport_IT: Con l’argento nell’highlight femminile la spedizione della nazionale italiana si conferma essere più che eccellente ???? #… - gilnar76 : Italia Femminile, Gama: «Grande pressione ma dobbiamo ricordare che è solo un gioco» #Acmilan #Milan #Seriea… - ilnapolionline : CALCIO FEMMINILE - L'Italia Under 16 sconfitta dal Messico. Domani match contro il Cile - -