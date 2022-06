Italia-Australia, ottavi Mondiali pallanuoto 2022: quando si gioca, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di sabato 25 giugno 2022) I Mondiali 2022 di pallanuoto proseguiranno lunedì 27 giugno. Il Settebello di Alessandro Campagna, secondo classificato al termine della prima fase nel Girone C, che si è giocato a Sopron, in Ungheria, dovrà affrontare negli ottavi l’Australia, terza nel Gruppo D, alle ore 17.00. Nella prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si sono qualificate direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze si affronteranno negli ottavi di finale. L’Italia incrocerà l’Australia, terza nel Gruppo D. La partita Italia-Australia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD ed in diretta streaming su Rai Play. Tutti gli altri match saranno disponibili su ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Idiproseguiranno lunedì 27 giugno. Il Settebello di Alessandro Campagna, secondo classificato al termine della prima fase nel Girone C, che si èto a Sopron, in Ungheria, dovrà affrontare neglil’, terza nel Gruppo D, alle ore 17.00. Nella prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si sono qualificate direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze si affronteranno neglidi finale. L’incrocerà l’, terza nel Gruppo D. La partitasarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD ed in direttasu Rai Play. Tutti gli altri match saranno disponibili su ...

