Isola dei famosi, Lory Del Santo al veleno contro Nicolas Vaporidis: “Ha messo …” (Di sabato 25 giugno 2022) Nicolas Vaporidis, l’attuale naufrago dell’Isola dei famosi 2022 è finito ancora una volta nel mirino di Lory Del Santo. Sembra che l’ex naufraga abbia raccontato il suo rapporto con Nicolas, quello che è stato e quello che sarà. Lory Del Santo è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione 2022 dell’Isola dei famosi e sembra che nonostante sia stata eliminata da qualche giorno, continui ad esserlo. Da quando la showgirl è tornata in Italia ha rilasciato tante interviste ed in alcuni casi le sue parole hanno scatenato delle vere e proprie bufere. Proprio nelle scorse ore sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante a Fabiano Minacci di Biccy.it. Inevitabilmente sembra aver ... Leggi su baritalianews (Di sabato 25 giugno 2022), l’attuale naufrago dell’dei2022 è finito ancora una volta nel mirino diDel. Sembra che l’ex naufraga abbia raccontato il suo rapporto con, quello che è stato e quello che sarà.Delè stata una delle protagoniste assolute di questa edizione 2022 dell’deie sembra che nonostante sia stata eliminata da qualche giorno, continui ad esserlo. Da quando la showgirl è tornata in Italia ha rilasciato tante interviste ed in alcuni casi le sue parole hanno scatenato delle vere e proprie bufere. Proprio nelle scorse ore sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante a Fabiano Minacci di Biccy.it. Inevitabilmente sembra aver ...

