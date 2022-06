Isola dei Famosi, ecco quanto ha guadagnato Lory Del Santo (Di sabato 25 giugno 2022) Anche quest’edizione dell’Isola dei Famosi, tra alti e bassi, è quasi giunta al termine. Lory Del Santo, nonostante abbia abbandonato da poco il reality, si è particolarmente contraddistinta ed è stata una grande protagonista. quanto avrà guadagnato con la sua permanenza sull’Isola? Il cachet di Lory La donna ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Un giorno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Anche quest’edizione dell’dei, tra alti e bassi, è quasi giunta al termine.Del, nonostante abbia abbandonato da poco il reality, si è particolarmente contraddistinta ed è stata una grande protagonista.avràcon la sua permanenza sull’? Il cachet diLa donna ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Un giorno L'articolo

