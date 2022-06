Isola 2022, la finale rischia il rinvio: tempesta elettrica in Honduras (Di sabato 25 giugno 2022) Manca soltanto la finale all’appello per chiudere definitivamente questa edizione dell’Isola dei Famosi, ma le sorprese sono dietro l’angolo a quanto pare. Le previsioni del tempo in Honduras sono a dir poco critiche, in quanto si sono abbattuti temporali molto forti sull’arcipelago. I naufraghi sarebbero stati trasferiti in albergo in vista della partenza verso l’Italia prevista in queste ore. Tuttavia, una tempesta elettrica potrebbe far slittare i voli e dunque la finale. Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo svela quanto si guadagna a settimana La naufraga ha spiegato che i compensi dipendono dal personaggio, ma ci sono delle cifre sotto le quali non si scende ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 giugno 2022) Manca soltanto laall’appello per chiudere definitivamente questa edizione dell’dei Famosi, ma le sorprese sono dietro l’angolo a quanto pare. Le previsioni del tempo insono a dir poco critiche, in quanto si sono abbattuti temporali molto forti sull’arcipelago. I naufraghi sarebbero stati trasferiti in albergo in vista della partenza verso l’Italia prevista in queste ore. Tuttavia, unapotrebbe far slittare i voli e dunque ladei Famosi, Lory Del Santo svela quanto si guadagna a settimana La naufraga ha spiegato che i compensi dipendono dal personaggio, ma ci sono delle cifre sotto le quali non si scende ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La turista americana ricoverata in un ospedale a Malta per un aborto spontaneo, in pericolo di vita a causa delle l… - Agenzia_Ansa : Il fiume Po è sotto di otto metri e nel Piacentino Enel Green Power Italia è costretta a spegnere temporaneamente l… - ISOLA_2022 : @zorzandoTS IO NON STO INGRANDENDO NIENTE STO DICENDO LA REALTA DEI FATTI È CHE BEN DIVERSO CHI A ROTTO I CAZZO NON SONO IO DI CERTO - ISOLA_2022 : PER IL COMMENTO PRECEDENTE ?? SONO ABBASTANZA INFORMATO CHE STATE CONTINUANDO A ROMPERE LA MINKIA NELLE VITE SEN… - ISOLA_2022 : PER IL POST PRINCIPALE ?? PORTATE PIU RISPETTO E FATE MENO I SANTI #JESSVIP #FAIRYLU #KITTYCLARY #jeru -