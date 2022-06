Isola 16, Mercedesz Henger e Marialaura De Vitis ai ferri corti: “Mi ha usata finché le servivo” (Di sabato 25 giugno 2022) Il rapporto tra Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger non accenna a migliorare. La De Vitis è infatti convinta di essere stata usata: Mi è stata vicina finché le servivo, perché l’ho sempre salvata, non l’ho mai mandata in nomination, l’ho sempre protetta quando potevo avere potere decisionale sul gioco. In seguito la figlia di Eva Henger e la ex di Paolo Brosio hanno deciso di confrontarsi, dopo che Mercedesz ha scoperto di alcune parole poco carine pronunciate da Marialaura alle sue spalle. La De Vitis si è difesa così: Non ti ho detto cose pesanti, ho detto che alcune volte hai un atteggiamento vittimista, che ti butti giù, certe volte come ti ho detto parli con un tono ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 giugno 2022) Il rapporto traDenon accenna a migliorare. La Deè infatti convinta di essere stata: Mi è stata vicinale, perché l’ho sempre salvata, non l’ho mai mandata in nomination, l’ho sempre protetta quando potevo avere potere decisionale sul gioco. In seguito la figlia di Evae la ex di Paolo Brosio hanno deciso di confrontarsi, dopo cheha scoperto di alcune parole poco carine pronunciate daalle sue spalle. La Desi è difesa così: Non ti ho detto cose pesanti, ho detto che alcune volte hai un atteggiamento vittimista, che ti butti giù, certe volte come ti ho detto parli con un tono ...

Pubblicità

gherbitz : @CristinaMalcan1 E due giorni fa quando Mercedesz e ML stavano battibeccando 'Allora, apriamo un cocco?!' Vedo molt… - Stefy487040094 : RT @Stefy487040094: #isola Dibattere su Mlaura e Mercedesz a cosa serve? Sono sbarcate come Conquistadores e se ne dovrebbero andare assie… - CristinaMalcan1 : Solo io ho notato che Carmen in questi giorni mal sopporta non stare al centro dell’attenzione? Non mi è piaciuto c… - allegrimarco9 : RT @klaud_io: #ísola CiAo!!... ...stiamo SALVANDO tutti in CORO appassionataMENTE MERCEDESZ a + non pozzzzzzooooooooooooo??????????… - beppe755 : #Isola la verità è molto semplice, mentre Maria l aveva trovato all'inizio quello serio se presa il palo finita lì,… -