Isabella Ricci e Fabio Mantovani | come prosegue dopo il matrimonio? La foto che ha fatto il botto di ' Mi Piace'

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 25 giugno 2022) Sono stati una delle coppie più belle di Uomini e Donne,. Il loro incontro si è trasformato in una vera e propria favola. A dispetto di quanto le avevano detto, la 'Dama di ghiaccio' ha trovato l'amore della sua vita e lo ha sposato. Ma orastanno andando le cose?si sono conosciuti nel dating show di Canale Cinque, Uomini e Donne.è stata per un periodo abbastanza lungo in studio, attendendo il compagno della sua vita ed in questo periodo ha avuto molte discussioni non solo con Gemma Galgani ma anche con alcuni cavalieri. La storia dia Uomini e Donne: dalla 'guerra' con Gemma Galgani ...