Pubblicità

GazzettAvellino : Irpinia Terra di Mezzo, festival dell’Alta Valle del Sabato, direttrice artistica Fiorenza Calogero. - irpiniatimes1 : Al via la terza edizione del festival Irpinia Terra di Mezzo - contattogiorgi : Campania: Arte, Cultura, Sport: Irpinia Terra di Mezzo - 'Cultura Ri-Sorgente'. 25... - FraTroiano : Perdere un gigante della politica internazionale è sempre un momento difficile e molto delicato. Uomo dal forte a… -

Orticalab

Nel primo weekend d'estate, l'Alta Valle del Sabato si colora di cultura e musica, con la prima serata della III edizione di "di Mezzo " Cultura Ri - Sorgente"; una manifestazione ideata dal direttore artistico Fiorenza Calogero e co - finanziata dalla Regione Campania. Con la conferenza stampa tenutasi ieri 23 ...... il progetto di residenze artistiche nelle aree rurali della Campania, e proporrà un calendario interventi in diversi territori del Sannio e dell': Colle Sannita, Montefalcone di Val Fortore, ... Irpinia Terra di Mezzo, domani il via a S. Michele di Serino Nella notte un detenuto che soli due giorni fa ha sfasciato il pronto soccorso del Moscati ad Avellino con ingenti danni, non ancora trasferito, ha incendiato la camera di pernottamento dove era reclu ..."Se mio padre fosse qui gli direi che aveva ragione, le radici sono importanti e i semi, quando sono piantati, danno sempre frutti. E’ quella che sta accadendo con le sue idee”. Non nasconde la sua co ...