Investito mentre era in compagnia della madre: muore bimbo di tre anni (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un bambino di tre anni è morto poco fa nell’ospedale San Paolo di Napoli, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente stradale in via Marco Polo, nel quartiere Fuorigrotta. Il bimbo era in compagnia della madre, quando – per cause ancora da chiarire – è stato Investito da un’automobile, il cui conducente si è fermato per prestare soccorso. Per ricostruire la dinamica sono al lavoro Polizia di stato e Polizia locale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un bambino di treè morto poco fa nell’ospedale San Paolo di Napoli, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente stradale in via Marco Polo, nel quartiere Fuorigrotta. Ilera in, quando – per cause ancora da chiarire – è statoda un’automobile, il cui conducente si è fermato per prestare soccorso. Per ricostruire la dinamica sono al lavoro Polizia di stato e Polizia locale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

