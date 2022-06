Inter, obiettivo 100 milioni dal mercato: tanti in partenza in estate (Di sabato 25 giugno 2022) Come scrive la Gazzetta dello Sport, si può chiudere a 70 milioni bonus compresi. Dopo di che partirà la caccia al sostituto, ma qui la situazione è ancora tutta da vedere, con Bremer che rimane in ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 25 giugno 2022) Come scrive la Gazzetta dello Sport, si può chiudere a 70bonus compresi. Dopo di che partirà la caccia al sostituto, ma qui la situazione è ancora tutta da vedere, con Bremer che rimane in ...

Pubblicità

FBiasin : #Inter-attacco: - #Lukaku è la priorità, offerta salita a 7 più bonus. - #Dybala resta un obiettivo, ma prima bis… - paolone198423 : RT @theboss_1908: #Bremer é un obiettivo anche senza la cessione di #Skriniar, figuriamoci se dovesse partire lo slovacco.. Sul Brasiliano… - alfonso_unial : #StadioFiorentina Avere uno stadio di proprietà al livello di quelli dei top club europei, che possa portare guadag… - Dan909dan : RT @CalcioFinanza: #Marotta: «Mercato? La sostenibilità deve essere un modello non solo per l’Inter, ma per tutto il calcio italiano». http… - H0PESTR0M : RT @theboss_1908: #Bremer é un obiettivo anche senza la cessione di #Skriniar, figuriamoci se dovesse partire lo slovacco.. Sul Brasiliano… -