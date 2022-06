Inter | Lukaku sbarca a Milano | i tifosi pronti ad impazzire

Pubblicità

gippu1 : Il campionato dell'#Inter si aprirà a Lecce a ridosso di Ferragosto: lu sole, lu mare, Lukaku. - GoalItalia : 'Chi rappresenta l'Inter deve conoscere la storia e capire la maglia che indossa' ??? Zanetti rivela: 'I valori uma… - DiMarzio : #Lukaku @Inter ?il secondo round con il @ChelseaFC è avvenuto oggi: richiesta ufficiale 10M più bonus per il presti… - AndreaInterNews : RT @internewsit: Zanetti: «Chi rappresenta l'Inter deve capire i valori, come Ranocchia!». E su Lukaku... - - lozacco97 : RT @linea_inter: #Milan Twitter: ?“#Lukaku: il Chelsea vuole 100 #Inter offre 0. Si tratta!”. ?“#Botman è già nostro! Il Lille è di Elli… -

Inoltre, Ziyech sarebbe spinto dallo sbarco in Italia su suggerimento del compagno di reparto e amico Romelo, dato vicinissimo al ritorno all'. De Ligt via dalla Juventus/ Calciomercato ...Forse Zazzaroni preferisce il mercato dell', che chiedein prestito per un anno a 20 milioni, che paga 5 milioni a Dzeko 37 anni,che pagaSanchez,Correa,parla dell' ingaggio di Dybala a 7 ...Romelu Lukaku si gode le vacanze in Sardegna mentre aspetta la prossima settimana, quando svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con l'Inter ...Dieci giorni per definire tutto. Questa è la richiesta dell'Inter all'entourage di Paulo Dybala. C'è ottimismo in casa nerazzurra e gli stessi tifosi sperano che la vicenda vada in porto. L'affare Luk ...