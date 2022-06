Inter, la distanza per Skriniar col PSG c'è ma si assottiglia: si attende una mossa di Campos entro breve (Di sabato 25 giugno 2022) Si è partiti da 100 milioni di domanda e 50 di offerta, come da manuale si dovrebbe chiudere a metà o poco sopra: questa è... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 giugno 2022) Si è partiti da 100 milioni di domanda e 50 di offerta, come da manuale si dovrebbe chiudere a metà o poco sopra: questa è...

Pubblicità

SimoneTogna : In un noto hotel del centro di Milano ad un passo dalla sede nerazzurra ?? vediamo quando incontrerà l’#inter (o se… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Inter, la distanza per #Skriniar col #PSG c'è ma si assottiglia: si attende una mossa di #Campos entro breve - cmdotcom : #Inter, la distanza per #Skriniar col #PSG c'è ma si assottiglia: si attende una mossa di #Campos entro breve - sportli26181512 : Inter, la distanza per Skriniar col PSG c'è ma si assottiglia: si attende una mossa di Campos entro breve: Si è par… - infoitsport : Pinamonti, distanza Atalanta-Inter. Fiorentina in calo per un motivo – SI -