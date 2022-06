Inter: emissari del Psg in città per chiudere l’affare Skriniar, offerta di 70 milioni di euro (Di sabato 25 giugno 2022) C’è tanto traffico per il mercato a Milano, sponda Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, emissari del Psg sarebbero in città per concludere l’affare Milan Skriniar. Il sacrificio è quasi obbligatorio per l’Inter, con la specifica che sia una necessità per un club che, per volontà della proprietà, deve chiudere la sessione con un attivo di 60 milioni di euro. I francesi sarebbero pronti ad offrire 70 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili mentre al giocatore andrebbero 7,7 milioni di euro a salire. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) C’è tanto traffico per il mercato a Milano, sponda. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,del Psg sarebbero inper concludereMilan. Il sacrificio è quasi obbligatorio per l’, con la specifica che sia una necessità per un club che, per volontà della proprietà, devela sessione con un attivo di 60di. I francesi sarebbero pronti ad offrire 70dipiù bonus facilmente raggiungibili mentre al giocatore andrebbero 7,7dia salire. SportFace.

