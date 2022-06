Inter, arriva l’oro dalle cessioni: Skriniar verso il Psg. Le ultime (Di sabato 25 giugno 2022) In questi dieci giorni l’Inter potrebbe ricevere 100 milioni dal mercato: l’uscita di Skriniar al Psg la più esosa Il mercato dell’Inter potrebbe decollare da un momento all’altro. L’incastro per far partire la ruota sono le cessioni e in dieci giorni i nerazzurri aspettano 100 milioni. Con la cessione di Skriniar al Psg la società conta di incassare almeno 70 milioni (anche se la richiesta è 80). Non solo il difensore, anche altre uscite potrebbero rimpinguare le casse: Pinamonti potrebbe dire addio ai nerazzurri per 18 milioni. In uscita anche Lazaro e Dalbert i cui cartellini sommati poterebbero all’Inter ben 12 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) In questi dieci giorni l’potrebbe ricevere 100 milioni dal mercato: l’uscita dial Psg la più esosa Il mercato dell’potrebbe decollare da un momento all’altro. L’incastro per far partire la ruota sono lee in dieci giorni i nerazzurri aspettano 100 milioni. Con la cessione dial Psg la società conta di incassare almeno 70 milioni (anche se la richiesta è 80). Non solo il difensore, anche altre uscite potrebbero rimpinguare le casse: Pinamonti potrebbe dire addio ai nerazzurri per 18 milioni. In uscita anche Lazaro e Dalbert i cui cartellini sommati poterebbero all’ben 12 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

