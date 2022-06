“Insonnia” | il nuovo libro di Andrea Manzi

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 25 giugno 2022) Edito da Castelvecchi, il volume di scritti poetici e teatrali del giornalista-scrittore è da alcuni giorni in libreria: è un racconto della notte, colta nelle sue inquietudini e nelle sue angosce. E l’autore ne raccoglie e racconta frammenti di visioni, interrogazioni metafisiche, passioni sopite, antichi amori, attese infinite, bisbigli, chiari di luna. Un testo innovativo e sperimentale che si muove fra poesia e prosa teatrale, una sorta di doppio movimento in cui narrazione e palcoscenico assumono contorni sfumati e implicazioni sotterraneamente forti., d’altra parte, da anni scrive per il teatro, oltre ad essere autore di ben sei testi poetici recensiti dai maggiori poeti contemporanei, tra i quali Maurizio Cucchi ed Elio Pecora. Il suo debutto come autore teatrale avvenne nel lontano 1984 (era poco più che venticinquenne), quando ...