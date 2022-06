Insigne come una star: “ho accettato per il progetto”, tifosi del Toronto in delirio | VIDEO (Di sabato 25 giugno 2022) E’ ufficialmente iniziata la nuova avventura calcistica di Lorenzo Insigne, l’attaccante è un nuovo calciatore del Toronto. Si candida ad una stagione da grande protagonista, le qualità dell’ex Napoli non sono in discussione ed è in grado di fare la differenza in MLS. L’accoglienza è stata in grande stile, i tifosi si sono scatenati per l’arrivo dell’attaccante italiano. “Sono felice di essere qui, grazie al presidente che mi ha dato questa opportunità. Per me è la prima volta lontano da Napoli, a convincermi è stato il progetto. Sapevo sarebbe stato difficile cambiare città, ma a convincermi è stato il presidente”, sono state le prime parole di Insigne. I tifosi hanno intonato ‘Un giorno all’improvviso”, il primo giorno di Insigne a Toronto è stato ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 giugno 2022) E’ ufficialmente iniziata la nuova avventura calcistica di Lorenzo, l’attaccante è un nuovo calciatore del. Si candida ad una stagione da grande protagonista, le qualità dell’ex Napoli non sono in discussione ed è in grado di fare la differenza in MLS. L’accoglienza è stata in grande stile, isi sono scatenati per l’arrivo dell’attaccante italiano. “Sono felice di essere qui, grazie al presidente che mi ha dato questa opportunità. Per me è la prima volta lontano da Napoli, a convincermi è stato il. Sapevo sarebbe stato difficile cambiare città, ma a convincermi è stato il presidente”, sono state le prime parole di. Ihanno intonato ‘Un giorno all’improvviso”, il primo giorno diè stato ...

Pubblicità

Napoli87191 : Allora non sono d’accordo con questo fatto di paragonare #Insigne come #Maradona - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORONTO - I tifosi su Lorenzo Insigne: 'E' il nostro eroe, come Maradona per il Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORONTO - I tifosi su Lorenzo Insigne: 'E' il nostro eroe, come Maradona per il Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORONTO - I tifosi su Lorenzo Insigne: 'E' il nostro eroe, come Maradona per il Napoli' - napolimagazine : TORONTO - I tifosi su Lorenzo Insigne: 'E' il nostro eroe, come Maradona per il Napoli' -